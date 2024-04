RJ: Polícia Civil prende mais de 270 homens suspeitos de agredir mulheres Mais de 66% dos presos já tinham cometido crimes do mesmo tipo anteriormente

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu mais de 270 homens suspeitos de agredir mulheres só neste mês de fevereiro. Mais de 66% dos presos já tinham cometido crimes do mesmo tipo anteriormente. A operação recebeu o nome de “Pelas 99”, uma referência às vítimas de feminicídio no estado em 2023.