RJ: Polícia investiga incêndio em uma loja de colchões; funcionários estariam sob ameaça da milícia Um homem teria ateado fogo no local; bombeiros encontraram um galão com gasolina no estabelecimento

A Polícia Civil investiga um incêndio em uma loja de colchões no bairro Encantado, na zona norte do Rio de Janeiro. O local ficou completamente destruído por conta das chamas. A suspeita é que se trate de um ato criminoso. De acordo com moradores, no início da madrugada, um homem desceu de um carro e ateou fogo no estabelecimento. O Corpo de Bombeiros encontrou um galão com gasolina dentro da loja. Segundo testemunhas, os funcionários estavam sendo ameaçados por não pagar uma taxa de extorsão para a milícia.