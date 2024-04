RJ: Polícia prende 3 suspeitos em operação contra narcomilicianos

Alto contraste

Três pessoas foram presas em flagrante em Itaboraí, na região metropolitana do Rio, durante uma operação contra narcomilicianos do Comando Vermelho. Ao todo, 400 agentes da Polícia Civil foram cumprir 72 mandados de busca e apreensão em Maricá, São Gonçalo, Cabo Frio, Niterói e na capital. Durante a ação, os policiais encontraram um provedor clandestino de internet. Segundo as investigações, os bandidos exploram sinais de TV e comercializam água e gás na região. Por mês, o grupo lucrava cerca de R$ 15 milhões.