RJ: Polícia prende homem que estuprou a ex-mulher e ameaçou sufocar filho

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem que estuprou a ex-mulher na frente do filho deles e divulgou as imagens do crime. O criminoso também gravou vídeos em que aparecia sufocando a criança, de 2 anos, com um travesseiro. Segundo a polícia, o preso já tem passagens por furto, estupro, tráfico de drogas e cárcere privado. Os investigadores acreditam que o plano do criminoso seria matar a ex-companheira.