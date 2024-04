RJ: Polícia prende milicianos que tinham tatuagem em homenagem à família de Zinho

Alto contraste

A Polícia Civil prendeu três milicianos em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. No momento da ação, os criminosos extorquiam comerciantes da comunidade do Piraquê. Dois deles possuem uma tatuagem em homenagem à família Braga, responsável por chefiar o grupo paramilitar que domina a região até a prisão de Zinho, em dezembro do ano passado. Com o trio, os agentes apreenderam dinheiro, armas de fogo, além da contabilidade da quadrilha.