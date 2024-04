Seguranças de chefe do tráfico são presos em megaoperação no Rio; dois fuzis são apreendidos No momento da ação os criminosos tentavam deixar a comunidade; um suspeito foi baleado

Dois seguranças do traficante Motoboy, chefe do tráfico do Parque União, foram presos durante a megaoperação contra o tráfico de drogas no Complexo da Maré. Os criminosos tentavam deixar a comunidade quando foram interceptados pela Polícia Civil. Na ação, um dos suspeitos foi baleado na perna e levado para o hospital. Com eles, foram apreendidos dois fuzis e um colete com a placa balística, além da contabilidade do tráfico. Segundo o delegado Rodrigo Coelho, há a suspeita de que uma das lideranças criminosas da região tenha investido em construções de imóveis para lavar dinheiro.