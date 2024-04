RJ: Uma semana após temporal, ruas de Nova Iguaçu continuam destruídas

Alto contraste

Moradores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ainda sofrem com os estragos causados pelo temporal que atingiu a cidade, na última semana. No bairro Recreio Itapoã, a vizinhança contabiliza os estragos e denuncia a falta de assistência do poder público. Em uma das ruas, o asfalto continua destruído e pedras impedem a circulação de carros. Segundo os populares, a prefeitura esteve no local, mas pouco foi feito.