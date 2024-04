Salvo por PMs, pedreiro diz ter sido confundido ao ser sequestrado pelo tráfico no Rio A vítima trabalhava em uma obra na comunidade César Maia e seria levada ao tribunal do crime

PMs salvaram um pedreiro de um sequestro no Camorim, na zona oeste do Rio. O homem trabalhava em uma obra na comunidade César Maia, na mesma região, quando foi rendido por traficantes. Ele disse acreditar que tenha sido confundido com alguém. Segundo a Polícia Militar, os criminosos estavam em um carro roubado e levariam a vítima para o tribunal do crime no Complexo da Penha, na zona norte, mas foram interceptados pelos agentes. Durante a ação, houve troca de tiros e um suspeito morreu. Com os bandidos, os policiais encontraram três granadas, um fuzil, duas pistolas, revólveres e carregadores, além de 11 celulares, rádios transmissores e roupas camufladas.