Sargento do Corpo de Bombeiros é preso por suspeita de matar a ex-mulher em Saquarema (RJ) Vítima foi retirada do carro por um homem armado, no último sábado (16); corpo foi encontrado carbonizado

Balanço Geral RJ| 19/03/2024 - 17h03 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h40 ) twitter

