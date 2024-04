Suspeito de matar e enterrar médica no quintal de casa é preso no Rio Segundo a polícia, Emanuel Pereira seria homem de confiança da vítima; ele confessou o crime

A Polícia Civil prendeu o suspeito de matar e enterrar uma médica no quintal da casa dela, em Rio das Ostras, na região dos lagos, no Rio. Emanuel Pereira seria funcionário e homem de confiança da vítima. Em depoimento, ele confessou a autoria do crime. Glaubenia Serpa Costa estava desaparecida desde julho de 2023. No final do ano passado, o homem teria transferido para o seu nome o carro da vítima. Aos agentes, Emanuel afirmou que esganou e esfaqueou Glaubenia. O crime teria ocorrido há oito meses e era investigado pela 128ª DP (Rio das Ostras).