Suspeito é baleado e drogas são apreendidas durante operação na zona norte do Rio

Um suspeito foi baleado pela polícia durante uma operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. O homem foi socorrido pelos policiais e levado até o Hospital Federal de Bonsucesso, na mesma região. Com ele foi encontrado um fuzil. Além disso, o Bope (Batalhão de Operações Especiais) também apreendeu uma farta quantidade de drogas, munições, celulares e cadernos de anotação do tráfico. Por conta da ação da polícia, 43 escolas públicas da região não abriram as portas. Duas clínicas da família e um centro municipal de saúde também ficaram fechados. O objetivo da operação era prender o casal apontado como chefe da maior facção criminosa do estado de Minas Gerais.