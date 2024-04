Temperaturas um pouco mais altas e chuva são esperadas neste fim de semana no Rio Segundo o Alerta Rio, este é o terceiro janeiro mais chuvoso em toda a série histórica do órgão de meteorologia

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Temperaturas um pouco mais altas e chuva fraca a moderada são esperadas no fim de semana no Rio de Janeiro. Segundo dados do Alerta Rio, este é o terceiro janeiro mais chuvoso em toda a série histórica do órgão de meteorologia da prefeitura. Neste mês, choveu quase 80% acima da média para o período.