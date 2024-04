Trabalhadora doméstica é presa em flagrante, no Rio, por roubo de joias avaliadas em R$ 40 mil As peças foram encontradas na bolsa de Patrícia de Souza, de 45 anos, que negou o crime

Uma trabalhadora doméstica foi presa em flagrante pelo roubo de joias, avaliadas em R$ 40 mil, na casa onde trabalhava, no Leblon, na zona sul do Rio. As peças foram encontradas na bolsa de Patrícia de Souza, de 45 anos, que negou o crime. A mulher vai responder à Justiça por furto qualificado e ameaça.