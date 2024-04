Tragédia do Ninho do Urubu: incêndio que matou 10 atletas completa cinco anos MP denunciou 11 pessoas pelo incêndio no alojamento das categorias de base. Ninguém foi responsabilizado até o momento

A tragédia do Ninho do Urubu completou 5 anos nesta quinta-feira (8). O Ministério Público denunciou 11 pessoas pelo incêndio que matou 10 atletas das categorias de base do Flamengo. Até o momento, ninguém foi responsabilizado pelo fogo no alojamento onde dormiam 26 jovens.