Trânsito dá um nó no primeiro dia útil de operação do BRT Transbrasil Os motoristas reclamam do engarrafamento na avenida Brasil, que agora possui duas pistas destinadas ao articulado

O trânsito deu um nó no primeiro dia útil de funcionamento do BRT Transbrasil, no Rio de Janeiro. Os articulados passaram a circular das 4h até meia-noite. Com duas pistas destinadas ao BRT em tempo integral, os motoristas que utilizam a avenida Brasil reclamam dos engarrafamentos. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que estuda uma maneira de resolver o problema.