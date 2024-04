Um dia após megaoperação, moradores do Complexo do Alemão retomam rotina No início da manhã desta quarta-feira (28), ônibus circularam normalmente e escolas abriram as portas

No dia seguinte da megaoperação no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, moradores retornaram à rotina. No início da manhã desta quarta-feira (28), os ônibus circulavam normalmente na região, e as escolas abriram as portas. O cenário é bem diferente da última terça-feira (27), quando policiais civis e militares montaram um cerco em 13 áreas da região metropolitana para localizar lideranças do Comando Vermelho, maior facção criminosa do estado. A ação mobilizou cerca de 500 agentes.