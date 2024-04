Um dia após tiroteio que deixou bombeira ferida, marcas da violência continuam no local

Alto contraste

Um dia após o tiroteio que deixou uma sargento do Corpo de Bombeiros ferida no Maracanã, zona norte do Rio, ainda era possível encontrar as marcas da violência. A vítima passava pela rua, na companhia do marido, no momento em que criminosos tentaram roubar um carro. Um PM que estava em um restaurante reagiu.

Durante a manhã desta quarta-feira (3), destroços do veículo roubado ainda estavam no local. O carro de um morador, que estava estacionado no momento da ação, ficou com a traseira amassada e marcas de tiros. Segundo a vizinhança, os roubos têm sido constantes nas regiões da Tijuca e Maracanã. Há duas semanas, outro assalto aconteceu na mesma esquina.