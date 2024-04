Vacinação contra dengue no Rio começa nesta sexta-feira (23)

Alto contraste

A vacinação contra a dengue no Rio de Janeiro começou nesta sexta-feira (23). As crianças de 10 anos podem ser imunizadas em qualquer uma das 237 Unidades de Atendimento Básico. A vacina possui duas doses e será aplicada em um intervalo de três meses. A expectativa é que neste primeiro momento mais de 140 mil crianças desta faixa etária sejam vacinadas. O calendário de vacinação para as demais idades será anunciado nos próximos dias. De acordo com o Ministério da Saúde, essa já é considerada a pior epidemia da doença nos últimos 40 anos. Só na capital, duas mortes foram confirmadas e mais de 30 mil casos confirmados.