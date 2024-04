Vazamento de água interdita estrada da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio De acordo com a empresa Iguá, o incidente foi provocado pelo rompimento de uma rede de distribuição

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um vazamento de água interditou uma estrada na região da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, nesta sexta-feira (5). De acordo com a concessionária Iguá, o incidente foi provocado pelo rompimento de uma rede de distribuição. Equipes foram enviadas ao local para iniciar o reparo, mas ainda não há previsão para o término do serviço.