VÍDEO: Policial abre fogo em porta de restaurante ao flagrar roubo a carro no Rio; mulher é baleada De acordo com as primeiras informações, o estado de saúde da vítima é grave. Até o momento, ninguém foi preso

