Balanço Geral |Do R7

'A facada era para mim', diz amiga da garçonete morta ao defendê-la de ataque do companheiro Andressa tentou impedir a agressão, entrou em luta corporal com o suspeito e foi atingida por um golpe de faca

Alto contraste

A+

A-

Suspeito do crime foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva Suspeito do crime foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe detalhes do caso de Andressa, de 29 anos, garçonete assassinada ao tentar defender a amiga Andressa Gonçalves, de 34, no bairro Vila Brandina, em Campinas, no interior de São Paulo. O crime aconteceu na casa onde a amiga de Andressa morava com o companheiro, identificado como Bruno Santos, de 24 anos.

A confusão começou durante uma festa. Segundo testemunhas, Bruno se desentendeu com Andreia e agrediu a companheira. Andressa presenciou a cena e, em seguida, Bruno decidiu ir para casa.

Pouco tempo depois, Andreia também decidiu ir embora. Preocupada com a amiga, a garçonete quis acompanhá-la. Quando as duas chegaram em casa, uma nova confusão começou entre o casal. Andressa tomou a frente na briga e entrou em luta corporal com o suspeito.

A garçonete foi atingida com um golpe de faca. "Ela tentou me defender, pulou na frente para me defender. A facada era para mim, não era para ela", lamentou Andreia.

Continua após a publicidade

O socorro foi chamado, mas a vítima morreu no local. Depois do crime, moradores tentaram linchar o autor, mas, com a chegada da polícia, o grupo se afastou e Bruno foi preso em flagrante.

O casal vivia uma relação conturbada e Andreia contou que era agredido com frequência pelo companheiro. “Eu quero que ele morra, porque ele tirou uma vida de uma pessoa que não merecia”, lamentou.

Continua após a publicidade

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil, tentativa de feminicídio e violência doméstica. A Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito.

Assista ao vídeo completo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share O Cidade Alerta trouxe mais detalhes sobre a morte misteriosa da técnica de enfermagem Elda Fortes, de 29 anos, encontrada sem vida dentro do próprio quarto em Lorena (SP). A mãe da jovem avistou o corpo da filha horas após ser assassinada, com marcas de agressão e asfixia. A polícia procura por Luiz Guilherme, ex-namorado da vítima e principal suspeito do crime