"A gente não sabe nem para onde correr", desabafa filha de idosa desaparecida no RS

Reviravolta no caso Raila: jovem reaparece e revela que estava em cárcere privado A jovem de 25 anos tinha desaparecido após sair com o amante. Agora, ela apareceu e contou que ficou 60 dias em cárcere privado em São Paulo. De acordo com Raila, ela e a filha ficaram nas mãos de Lucas todo esse tempo, foram agredidas e sofriam ameaças de morte. Ela contou que foi com o suspeito porque ele começou a ameaçá-la caso não deixasse o marido. Como tinha medo que ele fizesse alguma coisa com ela ou com os filhos dela, decidiu ir com ele. A mulher revelou que eles não ficavam em um só lugar e ao longo desse período passaram por vários hotéis e que, além das ameaças e agressões, também era abusada sexualmente pelo rapaz