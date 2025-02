‘A gente tem 50% de possibilidade dele estar vivo’, desaba pai de piloto desaparecido Autoridades suspeitam que Raphael Fonseca possa ser vítima de uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas; saiba mais Balanço Geral|Do R7 20/01/2025 - 18h25 (Atualizado em 21/01/2025 - 12h22 ) twitter

Novas pistas vem à tona sobre o desaparecimento do piloto Raphael Fonseca Reprodução/RECORD

O Balanço Geral acompanha os desdobramentos do desaparecimento do piloto Raphael Fonseca, de 38 anos, que está há mais de um mês sem dar notícias. Morador de Cotia (SP), o homem saiu da cidade para um trabalho em Manaus (AM) no começo de dezembro de 2024. Ele planejava voltar para casa no dia 9 do mesmo mês, mas aceitou um serviço de última hora no Mato Grosso.

Em novas imagens de câmera de segurança do aeroporto de Goiânia (GO), Raphael aparece no dia 10 de dezembro de 2024 sem bagagem, usando boné e camiseta branca, e andando tranquilamente. O piloto passou dois dias na cidade e deixou o hotel que estava hospedado às 8:47, do dia 12 de dezembro. Antes de partir, enviou uma mensagem de voz para o pai, Genildo.

Já no dia 16 de dezembro, em uma chamada de vídeo com o mesmo, Raphael prometeu retornar antes do Natal. No dia seguinte (17), ele enviou uma mensagem para a ex-esposa dizendo que já estava voando. Depois disso, nunca mais deu notícias.

Sr Genildo contou em entrevista como tem passado as últimas semanas: “A ausência de um filho por tanto tempo, por razões explicáveis ou inexplicáveis, ainda é um tormento, uma angústia que não dá para descrever”.

Após conseguirem acesso ao plano de voo, a polícia confirmou que Raphael saiu de Goiânia, às 14:50, e aterrissou em Rondonópolis, no Mato Grosso. De lá, seguiu rumo a Poconé, a cerca de um pouco mais de 300 quilômetros de distância. Depois disso, a aeronave desapareceu sem deixar rastros.

Entre as novas pistas, a família foi informada que o abastecimento do avião foi pago por um homem desconhecido por eles: Deiverson Silva Cruz; e que, a aeronave, pertencia a Thiago Gomes, homem que pagou as passagens para que o piloto se deslocasse até Manaus (AM).

Autoridades suspeitam que Raphael possa ter sido vítima de uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas; mas por enquanto, isso permanece apenas como uma hipótese. Em muitos desses casos, o piloto só descobre o que estava transportando quando chega ao destino final.

Enquanto isso, Genildo ainda tem esperanças de encontrarem o filho com vida: “A gente tem 50% de possibilidade de ele estar vivo ou não. Então eu vou apostar no estar vivo, vou apostar no melhor.” Até o momento, a polícia segue em busca de novas informações que levem ao paradeiro de Raphael.

Veja a reportagem:

