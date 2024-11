‘A mãe sempre foi orgulhosa dela’, diz vizinha de ex-bailarina presa por suspeita de lavagem de dinheiro Natacha Horana foi detida com R$ 120 mil em espécie, um carro de luxo e outros itens; confira os detalhes Balanço Geral|Do R7 20/11/2024 - 15h47 (Atualizado em 20/11/2024 - 15h47 ) twitter

Natacha Horana é presa por suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro Reprodução/RECORD

O Balanço Geral trouxe mais detalhes sobre a prisão da ex-bailarina de um programa de TV apresentado por Fausto Silva, Natacha Horana. Ela foi detida suspeita de lavar dinheiro para uma facção criminosa, em uma investigação da Receita Federal e do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Ao todo, foram cumpridos 23 mandados de prisão em três estados.

A mulher, que acumula um milhão de seguidores em uma rede social, e fala sobre viagens e mostra uma vida glamourosa na internet, foi presa em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, com R$ 120 mil em espécie, um carro de luxo, avaliado em R$ 200 mil, computador, documentos e um HD externo. Segundo Natacha, nada disso seria dela, porém ela é suspeita de participar de lavagem de dinheiro.

Ivanir Firmo, antiga vizinha da bailarina, que acompanhou o crescimento da mulher, falou sobre a juventude de Natacha. “A mãe sempre foi orgulhosa dela”, disse a aposentada.

A prisão da dançarina não foi a primeira. Ela chegou a ser detida durante a pandemia, por participar de uma festa clandestina em um período onde deveria evitar aglomerações.

Segundo a defesa de Natacha em uma nota divulgada nas redes sociais, ela foi abordada de forma abusiva e injusta, porque conheceu uma das pessoas investigadas.

Assista ao vídeo:

