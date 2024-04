Balanço Geral |Do R7

"Acabaram com uma família inteira", desabafa enteada de homem morto por vizinho José Davi foi assassinado por morador da casa dos fundos no mesmo dia em que se mudou para o imóvel

Itamar dos Santos é o principal suspeito de assassinar José Davi Itamar dos Santos é o principal suspeito de assassinar José Davi (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe mais detalhes sobre a morte de José Davi, de 31 anos, assassinado na garagem da casa que havia acabado de se mudar, em Indaiatuba, interior de São Paulo. O principal suspeito de cometer é Itamar dos Santos, morador dos fundos do mesmo imóvel onde a vítima começaria a morar.

No dia do crime, a família de José tinha acabado de finalizar a mudança e o que era para ser um dia de felicidade, se transformou em tragédia. Horas após terminarem de organizar os móveis da nova casa, Itamar chegou alterado na sua residência, e atacou o novo inquilino.

Segundo testemunhas, o suspeito agrediu a vítima com facadas na região do tórax e pescoço. O cunhado de José também ficou ferido tentando apartar a confusão. E enquanto os familiares socorriam os feridos, Itamar fugiu do local.

Moradores da região disseram que o suspeito sequer conhecia o homem que matou, e ainda contaram que o verdadeiro conflito seria com o antigo vizinho.

José Davi era casado, tinha uma filha de sete anos e uma enteada, que desabafou com o Balanço Geral. "Mataram um homem inocente. Desgraçaram uma família. Acabaram com a vida de uma família inteira", relatou a jovem.

Conforme outras testemunhas, o risco de morrer era de qualquer outra pessoa que se mudasse para o local. "Foi aconselhado ele a não vir. Esses caras que estavam aí [no imóvel], não prestam", disse uma pessoa próxima da família da vítima.

Clésio Silva, delegado responsável pelo caso, contou que Itamar causava problemas no bairro que morava. "A gente tem a informação que é uma pessoa que consome muita droga. E por esse motivo teve a desavença com o antigo morador", disse.

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

