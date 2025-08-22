Acidente entre carretas na Marginal Tietê deixa motorista ferido
Motorista envolvido relata confusão após colisão em São Paulo
Na tarde de sexta-feira, duas carretas colidiram na Marginal Tietê, uma das principais vias de São Paulo, resultando em danos significativos à cabine de um dos caminhões. José Antônio, um dos motoristas envolvidos no acidente, relatou à equipe da RECORD que sofreu ferimentos na mão e na cabeça e ainda não compreende como ocorreu a colisão.
Enquanto aguardava socorro, José Antônio entrou em contato com sua família para informar sobre o acidente. Ele recebeu auxílio de outros motoristas que ajudaram a sinalizar a via, prevenindo novos acidentes. A situação chamou atenção dos que passavam pela movimentada via expressa paulistana.
Assista ao vídeo - Carretas colidem na Marginal Tietê e cabine fica destruída em São Paulo
