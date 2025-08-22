Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Acidente entre carretas na Marginal Tietê deixa motorista ferido

Motorista envolvido relata confusão após colisão em São Paulo

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Carretas colidem na Marginal Tietê e cabine fica destruída em São Paulo
Carretas colidem na Marginal Tietê e cabine fica destruída em São Paulo

Na tarde de sexta-feira, duas carretas colidiram na Marginal Tietê, uma das principais vias de São Paulo, resultando em danos significativos à cabine de um dos caminhões. José Antônio, um dos motoristas envolvidos no acidente, relatou à equipe da RECORD que sofreu ferimentos na mão e na cabeça e ainda não compreende como ocorreu a colisão.

Enquanto aguardava socorro, José Antônio entrou em contato com sua família para informar sobre o acidente. Ele recebeu auxílio de outros motoristas que ajudaram a sinalizar a via, prevenindo novos acidentes. A situação chamou atenção dos que passavam pela movimentada via expressa paulistana.

Assista ao vídeo - Carretas colidem na Marginal Tietê e cabine fica destruída em São Paulo

Veja também


Dupla sertaneja explicou que a mulher que gritou com a menina não faz parte da equipe deles

Balanço Geral playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.