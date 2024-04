Acordo fatal: mulher convida ex-marido para matar amante

Alto contraste

A+

A-

O motoboy Euler foi brutalmente assassinado O motoboy Euler foi brutalmente assassinado (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral apurou mais detalhes sobre a morte do motoboy Euler Santos da Cruz, de 24 anos, que teve o corpo carbonizado, em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar considera como os principais suspeitos, sua amante, Kelly Fernandes e o companheiro dela, Vitório Paiva.

Segundo as investigações, Euler se envolveu com Kelly, que era casada e chegou a terminar seu relacionamento de cinco anos com Vitório para ficar com ele. No entanto, o motoboy optou por não seguir com a moça.

A mulher, por sua vez, manteve contato com seu ex-marido, e resolveu fazer um acordo com o rapaz: se ele a ajudasse a matar Euler, ela voltaria com ele.

Continua após a publicidade

Então, o casal marcou de encontrar o motoboy e organizou uma emboscada para o rapaz. Euler teve sua moto e corpo carbonizados.

Assista ao vídeo:

Continua após a publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Euler estava desaparecido desde o último domingo (11) e só foi encontrado porque seu irmão conseguiu rastrear o celular da vítima. A polícia foi acionada imediatamente, e não levou muito tempo para prender os suspeitos.

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

VEJA TAMBÉM: Pancadaria e confusão: Carnaval é palco de brigas e agressões pelo Brasil

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share No Brasil, o Carnaval de rua é, em sua maioria, definido por multidões e bebida alcoólica. Quando misturados, a chance de dar errado é alta. Em 2024 não foi diferente e o Cidade Alerta mostrou as confusões que acontecem por todo o país; confira a seguir