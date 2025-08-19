Adolescente de 12 anos desaparece em São Paulo; suspeita de aliciamento
Família acredita que jovem esteja com namorado, mais velho; polícia investiga
Luisa Cristina, uma adolescente de apenas 12 anos, está desaparecida há quatro dias na zona leste de São Paulo. A família está preocupada com a segurança dela após descobrir que ela trocou mensagens afirmando estar na casa do namorado, um homem de 23 anos. As mensagens também sugerem que ele estaria fornecendo substâncias ilícitas para a jovem.
A polícia está envolvida na busca por Luisa. A família conseguiu identificar o homem através de uma foto postada nas redes sociais e descobriu que ele possui múltiplos perfis online. O caso foi registrado na delegacia de José Bonifácio.
Os familiares reuniram provas, incluindo fotos e conversas, para entregar às autoridades. O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o caso, buscando localizar Luisa e capturar o suspeito. A família espera que as novas informações ajudem na rápida resolução do caso.
