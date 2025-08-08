Adolescente ferida em briga com tesoura em escola de São Paulo
Conflito antigo entre alunas resulta em grave lesão facial
Uma briga em uma escola na zona leste de São Paulo deixou uma adolescente gravemente ferida após ser atacada com uma tesoura. O confronto ocorreu entre duas alunas, uma de 17 e outra de 18 anos, dentro da sala de aula, resultando em sérios ferimentos no rosto de uma delas. Ela foi levada ao hospital imediatamente, mas ainda não há atualizações sobre seu estado de saúde.
Relatos de colegas indicam que as duas alunas já tinham conflitos anteriores, embora a razão específica para a agressão não tenha sido esclarecida. Em resposta ao incidente, a vice-diretora da escola acionou a polícia, que registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal. A aluna responsável pela agressão enfrentará um processo investigativo pelas autoridades competentes.
Veja também
Segundo os parentes de Antonio, os funcionários da clínica em que ele estava internado alegaram que a permanência dos pacientes no local é de escolha deles
Balanço Geral playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!