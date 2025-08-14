Adolescente pula de moto durante perseguição policial em Guarulhos Jovem se joga de motocicleta em movimento após condutor entrar em via errada Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 15h27 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h27 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma jovem de 16 anos pulou de uma moto em movimento durante uma perseguição policial em Guarulhos.

O motociclista entrou em uma via errada e acelerou ao ver a viatura policial.

Eduarda foi levada ao hospital com ferimentos após o salto.

O condutor foi detido e a moto não estava registrada em seu nome; a Prefeitura e a empresa do aplicativo ainda não se manifestaram.

Uma jovem de 16 anos precisou pular de uma moto por aplicativo durante uma perseguição policial em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Uma jovem de 16 anos precisou pular de uma moto por aplicativo durante uma perseguição policial em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Eduarda da Silva estava na garupa quando o motociclista Pedro Henrique, de 22 anos, entrou por engano em uma via sem retorno e passou pela contramão ao lado de uma viatura policial.

Ao perceber a presença dos policiais, Pedro decidiu acelerar em vez de parar, resultando em uma perseguição. Temendo por sua segurança, Eduarda pulou da moto em movimento e foi levada ao hospital com ferimentos.

Pedro Henrique foi detido pela polícia; no entanto, a moto que ele usava não estava registrada em seu nome, nem a conta do aplicativo pertencia a ele. Em Guarulhos, não há regulamentação específica para transporte por aplicativos de moto. A empresa responsável pelo aplicativo e a prefeitura ainda não se manifestaram sobre o caso.

O que aconteceu com a adolescente durante a perseguição policial em Guarulhos?

Uma jovem de 16 anos pulou de uma moto por aplicativo em movimento durante uma perseguição policial, após o motociclista entrar em uma via sem retorno e passar pela contramão ao lado de uma viatura.

‌



Qual foi a decisão do motociclista ao perceber a presença da polícia?

Ao perceber a presença da polícia, o motociclista Pedro Henrique decidiu acelerar em vez de parar, o que levou à perseguição.

Como a adolescente foi afetada pela situação?

A adolescente Eduarda da Silva pulou da moto em movimento por medo de sua segurança e foi levada ao hospital com ferimentos.

‌



Quais foram as consequências para o motociclista após a perseguição?

Pedro Henrique foi detido pela polícia, e constatou-se que a moto utilizada não estava registrada em seu nome, e a conta do aplicativo não pertencia a ele. Além disso, não há regulamentação específica para transporte por aplicativos de moto em Guarulhos.

