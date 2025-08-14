Adolescente pula de moto durante perseguição policial em Guarulhos
Jovem se joga de motocicleta em movimento após condutor entrar em via errada
Uma jovem de 16 anos precisou pular de uma moto por aplicativo durante uma perseguição policial em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Eduarda da Silva estava na garupa quando o motociclista Pedro Henrique, de 22 anos, entrou por engano em uma via sem retorno e passou pela contramão ao lado de uma viatura policial.
Ao perceber a presença dos policiais, Pedro decidiu acelerar em vez de parar, resultando em uma perseguição. Temendo por sua segurança, Eduarda pulou da moto em movimento e foi levada ao hospital com ferimentos.
Pedro Henrique foi detido pela polícia; no entanto, a moto que ele usava não estava registrada em seu nome, nem a conta do aplicativo pertencia a ele. Em Guarulhos, não há regulamentação específica para transporte por aplicativos de moto. A empresa responsável pelo aplicativo e a prefeitura ainda não se manifestaram sobre o caso.
