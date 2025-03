Advogado ameaça e agride ex-namorada em restaurante Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 17/03/2025 - 14h51 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h00 ) twitter

As ameaças e agressões de um advogado contra sua ex-namorada foram flagradas por câmeras de segurança do restaurante. Os vídeos mostram o momento em que ele encurrala a mulher contra a parede, mas pessoas presentes no estabelecimento impedem as agressões. A confusão teria começado horas antes, em uma igreja, onde ele já havia ameaçado a ex-companheira. A vítima registrou a ocorrência na delegacia, denunciando o homem por ameaça e violência doméstica. Em 2023, o suspeito já havia sido denunciado pelo mesmo crime.

