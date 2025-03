Advogado da família de Vitória aponta contradições na confissão de Maicol Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/03/2025 - 08h23 (Atualizado em 20/03/2025 - 01h00 ) twitter

Advogado da família da jovem Vitória Regina de Sousa, encontrada morta em área de mata de Cajamar, Fabio Costa aponta contradições no depoimento de Maicol Antonio Sales dos Santos, que confessou a autoria do crime.

O corpo de Vitória foi encontrado sem indícios de que tenha sido enterrado, contradizendo declaração do suspeito. Ele afirmou que queimou as roupas e o celular da vítima, mas o rastreamento do celular indica atividade do aparelho em Campinas. Fábio Costa, destaca a necessidade de laudos periciais para esclarecer as inconsistências nas declarações de Maicol.

