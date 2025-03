Advogado da família de Vitória dá atualizações sobre o caso Ele destacou a dificuldade em acessar detalhes devido ao sigilo no caso e às informações conflitantes Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 16h09 (Atualizado em 12/03/2025 - 16h09 ) twitter

‘Uma informação que a gente talvez nunca saiba’, diz advogado sobre motivação da morte de Vitória

O advogado Fábio Costa esteve na delegacia para obter atualizações sobre o inquérito da morte de Vitória. Ele destacou a dificuldade em acessar detalhes devido ao sigilo no caso e às informações conflitantes. Maicol dos Santos, único preso até agora, teria mencionado outros nomes durante seu depoimento. Sua prisão temporária trouxe avanços na investigação.

As equipes policiais continuam realizando diligências, enquanto materiais encontrados próximos ao corpo de Vitória passam por perícia. A localização do celular da vítima ainda é desconhecida, mas há evidências de que foi descartado na área do crime.

A motivação por trás do crime permanece incerta. As autoridades buscam reunir provas suficientes antes do fim do prazo de prisão temporária de Maicol, que pode ser estendido se justificado.

