Alerta falso de atirador causa pânico em universidade nos EUA
Polícia busca autor de trote que mobilizou grande operação em Villanova
Um falso alarme sobre um atirador no campus da Universidade de Villanova, na Pensilvânia, Estados Unidos, gerou uma grande mobilização policial e pânico entre os estudantes. A denúncia anônima indicava a presença de um atirador e uma possível vítima no local.
O alerta rapidamente chegou aos celulares da comunidade acadêmica, provocando caos. Estudantes buscaram abrigo nas salas e construíram barricadas enquanto a polícia isolava a área. Após uma hora de buscas intensas, as autoridades confirmaram que não havia ameaça real.
O incidente foi classificado como um trote ocorrido no primeiro dia de aula durante a recepção dos novos alunos. A promotoria está empenhada em identificar e punir o responsável pela falsa denúncia.
