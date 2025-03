Amaral revela história dramática com o pai alcoólatra: 'Bebia muito e dormia na rua' Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 05/03/2025 - 16h18 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante entrevista exclusiva ao jornalista Cosme Rímoli, Amaral revelou a história dramática que viveu com o pai, que era alcoólatra. O ex-jogador e a mãe moraram em um porão, longe do familiar, e chegaram a passar fome. “Meu pai às vezes [ficava] cheio de mosquito, cheirando mal”, relembrou Amaral. "Meu pai tinha umas fases que bebia muito e dormia dois, três dias na rua", completou. No podcast, o ex-atleta ainda falou sobre o dia em que precisou preparar o corpo do próprio pai na funerária em que trabalhava. Assista!

Entrevista completa no canal do Cosme Rimoli, no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=e6IErRfe2_8).

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

‌



Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

‌



Twitter: https://twitter.com/balancogeral

Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa