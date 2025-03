Amiga que trocou mensagens com Vitória antes da jovem sumir revela que está sendo ameaçada de morte Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 11/03/2025 - 15h45 (Atualizado em 11/03/2025 - 18h01 ) twitter

A amiga de Vitória Regina que trocou mensagens com a jovem antes dela desaparecer conversou com o Balanço Geral. Ela revelou que está sendo ameaçada de morte e declarou: 'Não tenho nada a ver com o que aconteceu com a Vitória'. Ela ainda falou sobre sua relação com a jovem e afirmou que jamais faria mal para a amiga.

