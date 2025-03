Amigas vivem experiência única ao voarem sozinhas em avião com mais de 170 assentos Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 05/03/2025 - 15h43 (Atualizado em 06/03/2025 - 01h05 ) twitter

Savannah e Natalie se prepararam para a despedida de solteira de Savannah, voando de Salt Lake City para Phoenix. Ao embarcarem, elas descobriram que eram as únicas passageiras em um Boeing 737, fato que transformou o voo em uma experiência única e divertida. Elas aproveitaram para fazer vídeos e tomar drinks, sentindo-se VIPs. A companhia aérea não detalhou o motivo do voo estar vazio, apenas informou que as viagens precisam ser cumpridas por conta de ajustes de rota. Na volta, elas enfrentaram a realidade e pagaram um voo lotado.

