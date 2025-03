Amigo de jovem desaparecida em Cajamar (SP) é solto após ter sido levado algemado à delegacia Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 03/03/2025 - 17h17 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O amigo com quem Vitória Sousa conversava por mensagens antes de desaparecer no trajeto de volta do trabalho para casa foi levado algemado para a delegacia e, logo em seguida, foi liberado. O motivo principal do depoimento do jovem no caso foi um carro que passou no trajeto que Vitória estava fazendo, no mesmo horário que ela, quando ela desapareceu, conforme registro das câmeras de segurança. A propriedade do veículo é de um familiar desse amigo dela. Mais de 30 policiais participam das buscas por Vitória na região em que ela desapareceu, na Grande São Paulo. Os policiais também seguem analisando todas as gravações de câmeras de segurança para tentar refazer o trajeto da adolescente.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa