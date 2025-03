Amigo de Maicol dos Santos é levado algemado à delegacia por briga com conhecido Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 17/03/2025 - 16h01 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta segunda-feira (17), Cícero, um amigo de Maicol dos Santos que já havia prestado depoimento sobre o caso Vitória, foi levado algemado à delegacia por ter agredido fisicamente um conhecido, com quem trocou mútuas acusações de envolvimento no assassinato da jovem em Cajamar (SP). Cícero trabalha para o padrasto de Maicol e foi quem reconheceu as ferramentas encontradas no local onde estava o corpo de Vitória. No dia em que ele foi levado para depor sobre possível envolvimento no caso, a polícia o considerou embriagado demais para prestar informações.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa