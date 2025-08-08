Amigos de SP desaparecem no PR após viagem para cobrança de dívida
Grupo viajou para Icaraíma para cobrar dívida de venda de propriedade rural
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Quatro amigos de São Paulo desapareceram após viajarem ao Paraná para cobrar uma dívida relacionada à venda de um imóvel rural. O grupo partiu de São José do Rio Preto com destino a Icaraíma.
A viagem cobria uma distância de mais de 600 quilômetros e deveria durar cerca de oito horas. Segundo a esposa de um dos desaparecidos, eles pararam de responder mensagens e atender ligações após chegarem ao destino. A dívida estaria ligada à venda de uma chácara, com parte do pagamento já efetuado.
As polícias civis dos estados de São Paulo e Paraná estão investigando o caso. Estão utilizando cães farejadores e helicópteros para tentar localizar o grupo em Icaraíma, cidade com cerca de oito mil habitantes cercada por propriedades rurais. Além disso, buscam identificar a pessoa responsável pela dívida. A esposa de um dos desaparecidos mencionou que ele trabalhava com vendas de veículos e cobrança de dívidas em nome de terceiros.
Veja também
Segundo os parentes de Antonio, os funcionários da clínica em que ele estava internado alegaram que a permanência dos pacientes no local é de escolha deles
Balanço Geral playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!