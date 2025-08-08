Amigos de SP desaparecem no PR após viagem para cobrança de dívida Grupo viajou para Icaraíma para cobrar dívida de venda de propriedade rural Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 16h02 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h02 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Quatro amigos de São Paulo desapareceram no Paraná durante viagem para cobrar uma dívida.

O grupo viajou para Icaraíma, após venda de uma propriedade rural, e não teve mais contato após chegar ao destino.

A polícia de SP e PR investiga o caso, utilizando cães farejadores e helicópteros em busca dos desaparecidos.

As autoridades também tentam identificar a pessoa responsável pela dívida relacionada à transação imobiliária.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quatro amigos de São Paulo desapareceram após viajarem ao Paraná para cobrar uma dívida relacionada à venda de um imóvel rural. O grupo partiu de São José do Rio Preto com destino a Icaraíma.

A viagem cobria uma distância de mais de 600 quilômetros e deveria durar cerca de oito horas. Segundo a esposa de um dos desaparecidos, eles pararam de responder mensagens e atender ligações após chegarem ao destino. A dívida estaria ligada à venda de uma chácara, com parte do pagamento já efetuado.

As polícias civis dos estados de São Paulo e Paraná estão investigando o caso. Estão utilizando cães farejadores e helicópteros para tentar localizar o grupo em Icaraíma, cidade com cerca de oito mil habitantes cercada por propriedades rurais. Além disso, buscam identificar a pessoa responsável pela dívida. A esposa de um dos desaparecidos mencionou que ele trabalhava com vendas de veículos e cobrança de dívidas em nome de terceiros.

