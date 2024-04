Amigos de Ton Ferreira apontam mudança de comportamento antes do desaparecimento

Alto contraste

A+

A-

Amigos de cantor desaparecido diz que homem estava com comportamento diferente Amigos de cantor desaparecido diz que homem estava com comportamento diferente (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe mais detalhes sobre o desaparecimento misterioso do cantor Ton Ferreira, de 34 anos, em Taubaté (SP).

Antes de sumir, o rapaz passou o dia com seu filho, que estava internado em um hospital, mas quando anoiteceu, ele teve que sair para fazer uma apresentação.

Após o show, Ton deu carona ao seu tecladista e, na sequência, se encontrou com os amigos em um bar para conversar, e esse foi o último lugar onde o homem foi visto.

Os colegas que acompanhavam Ton perceberam que o cantor estava com um comportamento diferente. O homem que não tem o hábito de beber, consumiu bebidas alcoólicas e fumava muitos cigarros.

Continua após a publicidade

"Nunca o vi bebendo", relatou um amigo que estava com o cantor, momentos antes de ele desaparecer.

Alex do Santos, tecladista de Ton, também percebeu alterações no comportamento do cantor, mas acreditava seria por conta do filho estar internado no hospital.

Continua após a publicidade

A esposa do músico e os quatro filhos seguem angustiados com o desaparecimento misterioso. "A falta de notícia é pior do que a pior notícia", disse a companheira de Ton.

Assista à reportagem completa:

Continua após a publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

"Não merecia tanta crueldade", desabafa amiga de mulher assassinada com batedeira

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share O Cidade Alerta apurou mais informações sobre o caso de Vanilda, de 27 anos, que foi assassinada pelo vizinho Leonardo, no bairro de Guaianases, zona leste de São Paulo. A mulher estava incomodada com a atitude do rapaz, que segundo ela, espionava seus filhos. Durante uma discussão entre os dois, o suspeito usou o batedor de uma batedeira e uma chave de fenda para atacar a vítima; entenda os detalhes do crime