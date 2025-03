Ana Castela anuncia nova fase na carreira e se nega a cantar músicas com duplo sentido Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 04/03/2025 - 16h32 (Atualizado em 04/03/2025 - 18h05 ) twitter

A cantora Ana Castela decidiu dar as boas-vindas para uma nova fase na carreira. A sertaneja disse que não quer mais cantar músicas com duplo sentido e que a prioridade, a partir de agora, são letras mais leves. Um dos motivos é o sucesso que ela faz com o público infantil. Confira os detalhes!

