Ana Hickmann manda recado para Amaral: "Elevou o nível"

Ana Hickmann manda recado para o atual recordista do Desafio dos Balões Ana Hickmann manda recado para o atual recordista do Desafio dos Balões (Reprodução/Instagram)

Detentora por mais de quatro anos do recorde no Desafio dos Balões (que consiste em estourar 200 bexigas no menor tempo), a apresentadora do Hoje em Dia, Ana Hickmann, perdeu seu posto recentemente para o ex-jogador de futebol Amaral, que deixou o público do Balanço Geral sem fôlego.

Isso porque ele cumpriu o percurso em 10,7 segundos, contra o também ex-atleta Viola, que obteve a marca de 11,41. Um clássico de gigantes!

A disputa acirrada teve direito a VAR e muita repercussão. Afinal, a dupla bateu a grande campeã, que estourou as bexigas em 12,80 segundos, e entrou para o Guiness Book em 2019 — quebrando o recorde do norte-americano David Rush (14,77 segundos).

Como uma boa competidora, Ana mandou um recado para o atual recordista por meio do site oficial: "O Amaral arrasou. Faz mais de quatro anos que conquistei esse recorde, foi um desafio muito divertido de participar. Agora está mais difícil de ganhar dele, elevou muito o nível", brincou.

