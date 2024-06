Após sofrer acidente, Lombi agradece aos fãs pelo carinho e garante: ‘Estou firme e forte’

Alto contraste

Queridinho da TV brasileira, Lombardi logo mais estará de volta às telas da RECORD Reprodução/Instagram

Uma das marcas registradas do Balanço Geral, Renato Lombardi, o famoso Lombi, preocupou os fãs ao sofrer um acidente e precisar ser hospitalizado. O comentarista do programa vespertino da RECORD precisou se afastar do trabalho devido a sua saúde, mas, mesmo assim, se fez presente no programa desta quarta (26), e mandou um vídeo para os seus companheiros de profissão Reinado Gottino e Fabíola Reipert, exibido durante A Hora da Venenosa.

Para tranquilizar o público da emissora, Lombi mostrou não apenas que está tudo bem, como melhorando. Em agradecimento pelo carinho recebido do público, o jornalista aproveitou para dar aquela ‘filosofada’, e afirmou: “Quem tem amigo, nunca está sozinho”. Além disso, contou detalhes do que aconteceu e como está se recuperando disso.

Segundo o comentarista, a situação se tratou de um imprevisto que saiu do controle. “Fui escapar de um carro para não ser atropelado e caí em um buraco”, explicou. Além disso, contou que feriu sua cabeça, testa e ombros, precisando de cuidados médicos. No hospital, ainda chegou a fazer exames importantes e, felizmente, todos tiveram resultados positivos. Já em casa e se recuperando, Lombardi garantiu: “Estou firme, forte e vou voltar a trabalhar semana que vem (1º)”. Finalizando, é claro, com um beijinho do Lombi.

Olha só:

Ao vivo no #AHoraDaVenenosa: Renato Lombardi agradece carinho dos fãs e revela detalhes do acidente que sofreu



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/GClXKyTTr0 — Balanço Geral (@balancogeral) June 26, 2024

Acompanhe o trio de apresentadores no Balanço Geral. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.