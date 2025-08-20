Arujá (SP) transforma recicláveis em moeda social para serviços
Projeto Vale Verde permite troca de até 30 quilos de resíduos por moeda local
Na cidade de Arujá, interior de São Paulo, moradores participam de uma iniciativa inovadora que troca materiais recicláveis por uma moeda social chamada Vale Verde. Desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade, o projeto permite que cada residente entregue até 30 quilos de resíduos higienizados na loja Vale Reciclar em troca da moeda local.
O Vale Verde pode ser usado para adquirir produtos como alimentos e materiais escolares, além de serviços em pet shops, salões de cabeleireiro e lava-rápido. Desde seu início em 2022, mais de 800 moradores se cadastraram, resultando na coleta de mais de 250 toneladas de recicláveis que deixaram de ir para aterros.
Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data revelou que a maioria dos entrevistados considera a ideia excelente e acredita que o projeto contribui significativamente para a preservação ambiental. A pesquisa foi realizada com 1.200 pessoas nos dias 18 e 19 de agosto de 2025, apresentando um nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais.
