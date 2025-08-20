Árvores apodrecidas ameaçam segurança no Brás, São Paulo
Moradores pedem ação urgente da prefeitura para evitar tragédias
Moradores do Brás, região central de São Paulo, estão preocupados com árvores em risco de queda que já causaram mortes na área. Essas árvores tornaram-se pontos de descarte de lixo e banheiros improvisados, gerando insegurança.
A proximidade do período de chuvas aumenta o risco de quedas. As Sibipirunas apresentam sinais de deterioração, como troncos apodrecidos e raízes descontroladas. Recentemente, um taxista e um comerciante morreram devido a incidentes semelhantes.
Um biólogo confirmou a iminência de queda das árvores e recomendou a substituição por espécies menores para garantir a segurança dos transeuntes. Apesar dos pedidos à prefeitura, ainda não houve resposta oficial. A comunidade aguarda uma solução urgente para prevenir novas tragédias.
Quais são as preocupações dos moradores do Brás em relação às árvores da região?
Os moradores estão preocupados com árvores em risco de queda que já causaram mortes na área, além de se tornarem pontos de descarte de lixo e banheiros improvisados.
O que aumenta o risco de quedas das árvores no Brás?
A proximidade do período de chuvas aumenta o risco de quedas, afetando principalmente as Sibipirunas, que apresentam sinais de deterioração como troncos apodrecidos e raízes descontroladas.
Qual foi a recomendação de um biólogo sobre as árvores deterioradas?
Um biólogo confirmou a iminência de queda das árvores e recomendou a substituição por espécies menores para garantir a segurança dos transeuntes.
A prefeitura já respondeu aos pedidos da comunidade sobre as árvores?
Apesar dos pedidos urgentes à prefeitura, ainda não houve resposta oficial, e a comunidade aguarda uma solução para prevenir novas tragédias.
