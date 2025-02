Árvores caem sobre casas na mesma rua na zona norte de São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 27/02/2025 - 11h41 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h02 ) twitter

duas árvores caíram após uma tempestade, causando danos em muros e residências. Bombeiros estão realizando o corte e a remoção das árvores, utilizando guinchos e motosserras para facilitar o trabalho devido ao grande porte das árvores. As equipes da Prefeitura também estão presentes para recolher os galhos e liberar a via. O impacto nas casas foi significativo, com danos em muros e portões.

