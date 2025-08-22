Assassinato de jovem em roubo de moto choca Capão Redondo Polícia investiga ligação com outros crimes na Zona Sul de São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 15h31 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h31 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gabriel Amorim, de 26 anos, foi assassinado durante um assalto em Capão Redondo, SP.

Seis criminosos abordaram Gabriel enquanto ele pilotava sua moto, resultando em sua morte no local.

Um ataque anterior pelo mesmo grupo deixou uma vítima fatal e feridos em frente a um bar na madrugada anterior.

A família de Gabriel clama por justiça, enquanto a polícia investiga ligações do grupo com outros crimes na região.

Gabriel Amorim, de 26 anos, foi morto durante um assalto no bairro Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Ele foi abordado por um grupo de seis criminosos enquanto pilotava sua moto. A polícia investiga se este grupo está envolvido em outros crimes semelhantes na região.

Na madrugada anterior ao ataque a Gabriel, um grupo com características semelhantes atacou pessoas em frente a um bar próximo, resultando na morte de uma pessoa e ferimentos em outras duas. Durante o assalto a Gabriel, ele foi baleado e morreu no local. Uma mulher que passava pela rua também foi ferida na perna, mas está fora de perigo.

A família de Gabriel expressou sua dor pela perda do jovem trabalhador. O caso gerou comoção entre os moradores locais, que clamam por justiça e segurança. As autoridades continuam investigando para identificar os criminosos e entender suas motivações.

Quem foi a vítima do assassinato em Capão Redondo?

A vítima do assassinato foi Gabriel Amorim, de 26 anos, que foi morto durante um assalto enquanto pilotava sua moto.

Qual foi a dinâmica do crime que resultou na morte de Gabriel?

Gabriel foi abordado por um grupo de seis criminosos, que o assaltaram e o balearam, resultando em sua morte no local.

O que as investigações indicam sobre os criminosos envolvidos no assassinato?

A polícia investiga se o grupo que atacou Gabriel está envolvido em outros crimes semelhantes na região, incluindo um ataque anterior que resultou na morte de uma pessoa.

Como a comunidade local reagiu ao assassinato de Gabriel?

A família de Gabriel expressou sua dor pela perda, enquanto os moradores locais clamam por justiça e segurança após o ocorrido.

Assista ao vídeo - SP: polícia suspeita que criminosos que mataram jovem em roubo tenham cometido outros assaltos

