Assassinato de jovem transforma Cajamar (SP) em foco nacional

Moradores relatam medo de andar pelas ruas de Cajamar (SP) após assassinato de Vitória

O assassinato de Vitória Regina, de apenas 17 anos, abalou profundamente a cidade de Cajamar, localizada na região metropolitana de São Paulo. Conhecida por seus baixos índices de criminalidade, a cidade viu sua rotina transformada desde que o corpo da jovem foi encontrado no dia 5 de março.

O caso atraiu atenção nacional e resultou em um aumento significativo do policiamento local. Moradores relatam mudanças drásticas no cotidiano e um sentimento generalizado de insegurança. “Nunca houve essas coisas aqui”, comenta um morador antigo da região. A tragédia uniu a população em homenagens à adolescente, com cartazes pedindo justiça espalhados pelos muros das escolas.

O velório de Vitória reuniu uma multidão em um centro esportivo local, demonstrando solidariedade à família da jovem. Enquanto a investigação prossegue, Cajamar espera ansiosamente por respostas que possam restaurar a tranquilidade perdida.

Assista em vídeo - Moradores relatam medo de andar pelas ruas de Cajamar (SP) após assassinato de Vitória

