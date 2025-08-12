Atirador invade estúdio de tatuagem em Taboão da Serra
Crime deixa um morto e um ferido; polícia investiga motivação
Um homem invadiu um estúdio de tatuagem em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, disparando quatro tiros que atingiram duas pessoas. Marcos Henrique, o tatuador de 27 anos, foi ferido no abdômen e na perna, mas sobreviveu. Seu primo, Gabriel Matos Santana, de 26 anos, morreu no local. O atirador estava usando roupas escuras e capacete e não disse nada durante o ataque, levantando suspeitas sobre suas motivações.
O incidente ocorreu no final da tarde e pegou todos de surpresa. Testemunhas relataram que o criminoso fugiu pela avenida em direção a uma escadaria próxima ao local do crime. A polícia está investigando a rota de fuga e possíveis cúmplices envolvidos no ataque. Um suspeito já prestou depoimento às autoridades, mas foi liberado em seguida.
As autoridades aguardam a recuperação de Marcos para obter mais detalhes sobre o ocorrido e esclarecer se o alvo era especificamente ele ou seu primo.
