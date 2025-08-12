Atirador invade estúdio de tatuagem em Taboão da Serra Crime deixa um morto e um ferido; polícia investiga motivação Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 15h15 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h15 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Atirador invade estúdio de tatuagem em Taboão da Serra, Grande São Paulo.

Marcos Henrique, de 27 anos, ficou ferido; seu primo, Gabriel Matos, de 26 anos, foi morto.

Suspeito fugiu sem falar e polícia investiga possíveis motivações e cúmplices.

Autoridades aguardam recuperação de Marcos para mais informações sobre o ataque.

Um homem invadiu um estúdio de tatuagem em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, disparando quatro tiros que atingiram duas pessoas. Marcos Henrique, o tatuador de 27 anos, foi ferido no abdômen e na perna, mas sobreviveu. Seu primo, Gabriel Matos Santana, de 26 anos, morreu no local. O atirador estava usando roupas escuras e capacete e não disse nada durante o ataque, levantando suspeitas sobre suas motivações.

O incidente ocorreu no final da tarde e pegou todos de surpresa. Testemunhas relataram que o criminoso fugiu pela avenida em direção a uma escadaria próxima ao local do crime. A polícia está investigando a rota de fuga e possíveis cúmplices envolvidos no ataque. Um suspeito já prestou depoimento às autoridades, mas foi liberado em seguida.

As autoridades aguardam a recuperação de Marcos para obter mais detalhes sobre o ocorrido e esclarecer se o alvo era especificamente ele ou seu primo.

O que aconteceu em Taboão da Serra?

Um atirador invadiu um estúdio de tatuagem, disparando quatro tiros que atingiram duas pessoas.

Quais foram as consequências do ataque?

Marcos Henrique, o tatuador de 27 anos, foi ferido no abdômen e na perna, mas sobreviveu. Seu primo, Gabriel Matos Santana, de 26 anos, morreu no local.

O que se sabe sobre o atirador?

O atirador estava usando roupas escuras e um capacete, e não disse nada durante o ataque, levantando dúvidas sobre suas motivações.

Como a polícia está respondendo ao crime?

A polícia investiga a rota de fuga do atirador e possíveis cúmplices. Um suspeito já prestou depoimento, mas foi liberado posteriormente.

